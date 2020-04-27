ВОЗ сообщила о снижении темпа прироста заражённых в Москве и Петербурге

https://static.news.ru/photo/93fbe016-8882-11ea-b2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19. В частности, положительная динамика наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным на 27 апреля 2020 года, в России выявлено 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 7 346 пациентам. От заболевания скончались 794 человека.

Ранее с заявлением по коронавирусу выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, поспешные решения по ситуации с COVID-19 имеют потенциальную опасность. Необдуманные шаги могут привести к возобновлению темпов роста заражённых.

Как писал NEWS.ru, в России намерены расширить список лекарств для пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.