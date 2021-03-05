ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России улучшается

https://static.news.ru/photo/2678c9fe-7e5f-11eb-8774-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 млн новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться, — цитирует ТАСС Вуйнович.

Она уточнила, что уменьшение числа новых случаев коронавируса в последний месяц произошло за счёт стран, которые «принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы». В их число входит и Россия.

Как писал NEWS.ru, в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом, однако эпидемиологическими мерами пренебрегать пока не стоит, заявила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время. Она отметила, что соблюдать все ограничительные меры следует вплоть до достижения коллективного иммунитета. Ему будет способствовать вакцинация населения и естественная заболеваемость.

Медики в течение прошедших 24 часов на территории России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Исходя из последней обнародованной информации, с начала пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 4 312 181 жителя страны. За последние сутки из больниц в РФ по выздоровлении выписали 15 027 человек с перенесённым коронавирусом. С начала распространения инфекции с болезнью смогли справиться 3 900 348 россиян. Также в оперативном штабе рассказали, что за 24 часа скончался 181 россиян, у которого было диагностировано заражение COVID-19. Число соотечественников, ставших жертвами коронавируса, выросло до 88 726.