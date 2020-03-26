https://static.news.ru/photo/0b1d9aca-6f4e-11ea-809d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения похвалила российские власти за эффективные меры по противодействию пандемии коронавируса.

Применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом — замечательные. Россия практически опередила всех своей подготовленностью, — цитирует РИА Новости заявления представителя ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, ООН приняла к исполнению глобальный гуманитарный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в развивающихся странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал целями плана предотвращение повторного распространения коронавируса по планете и защиту жизни миллионов людей.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.