Востоковед призвал не допускать полного контроля КНР инвестпроектов с РФ Востоковед Вавилов призвал не допускать полного контроля КНР совместных с Россией инвестпроектов

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Китайцы не должны самостоятельно вести в России проекты, рассказал ИА SM.News востоковед Николай Вавилов. По его словам, сотрудничество с КНР следует выстраивать исходя из национальных интересов, поэтому представителям Китая не следует иметь контрольный пакет в совместных инвестпроектах. Большая доля вложений в них должна принадлежать России, подчеркнул эксперт.

Нужно, чтобы большая часть инвестиций была нашей. Китайцы тоже могут помогать, но так, чтобы у них не было контрольного пакета. Думаю, это правильный поток с точки зрения национальной безопасности. <...> Нам помощь китайцев полезна, важна, приятна, носит дружественный характер, но всё-таки большая часть вложений должна быть с нашей стороны, — заявил Вавилов.

Востоковед подчеркнул, что Россия строит суверенную экономику. Он добавил, что товарооборот между РФ и Китаем достиг отметки в $7 млрд. Это связано с ростом оборотов торговли оружием между странами, а также созданием на территории России больших китайских агрокомплексов.

Китайская платежная система UnionPay ранее ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками, сообщается на сайте банка «Приморье». Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней (порядка 500 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах. При этом в банках отметили, что безналичных операций по картам названные ограничения не касаются.