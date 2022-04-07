Восемь россиян пострадали при обстреле Белгородской области 29 марта
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
18:45, 07 апреля 2022
Автомобиль скорой медицинской помощиФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При обстреле Белгородской области украинскими военными 29 марта пострадали восемь россиян, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По оценкам специалистов, их здоровью причинён тяжкий вред.
В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения. Все они оперативно были доставлены в медицинские учреждения, где им оказана квалифицированная помощь. По оценкам экспертов, каждому из них причинен тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении.
После обстрела Белгородской области было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных военных ВСУ из-за нарушений правил ведения войны (часть 1 статья 356 УК РФ).