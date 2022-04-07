Восемь россиян пострадали при обстреле Белгородской области 29 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор заблокировал российское издание Wonderzine, сообщается в Telegram-канале интернет-портала. Поводом для блокировки могло послужить содержание на сайте запрещённой в России информации, в частности семь текстов об ЛГБТК.

Мы получили уведомление ведомства о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — пишет Wonderzine. По данным издания, возможной причиной для внесения в реестр...