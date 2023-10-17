Восемь БПЛА сбили на подлете к Крыму: как ВСУ атакуют РФ 17 октября ВСУ 17 октября нанесли 19 ударов по ДНР, атаковали аэродром в Бердянске

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать и атаковать беспилотниками российские регионы. За последние сутки в Бердянске противник попытался нанести удар по местному аэродрому. На подлете к Крыму средствам ПВО удалось сбить восемь БПЛА. А территория ДНР подверглась ударам 19 раз. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

Система ПВО сработала в Бердянске

В районе 02:33 в ночь на 17 октября в районе Бердянска в Запорожской области были слышны взрывы. Как позже уточнил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, это российская система ПВО сработала по украинским ракетам. Все они были сбиты на окраине города. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным Telegram-канала WarGonzo, в Бердянские ВСУ пытались атаковать местный аэродром. Для этого, предположительно, использовались американские дальнобойные ракеты ATACMS. Минобороны эту информацию не комментировало.

Кроме того, украинские войска продолжали наносить удары и по другим населенным пунктам региона. Артиллерийским обстрелам подверглись Копани, Ровное, Сладкая Балка, Ильченков, Новопокровка, Новофедоровка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 19 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 15).

Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов — Донецка, Горловки, Макеевки, а также Ясиноватского района. В результате один мужчина пострадал в Петровском районе Донецка.

Наиболее интенсивные обстрелы велись на Донецком направлении — 11 артиллерийских ударов снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском направлении ВСУ пять раз выстрелили снарядами калибра 152 миллиметра. На Ясиноватском направлении украинские войска три раза наносили удары из РСЗО снарядами 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 64 различных боеприпаса.

Утром глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил об очередном обстреле города. Прилеты фиксировались в Куйбышевском и Киевском районах. Одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом на улице Степаненко.

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Крым

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотников Крым. Все восемь БПЛА были сбиты средствами РЭБ и ПВО на подлете к полуострову, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Между тем прошлым вечером, а также утром 17 октября жители Севастополя могли слышать хлопки. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил, что это было связано с учениями Черноморского флота.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разведывательный беспилотник ВСУ обнаружили в Брянской области

Украинский разведывательный беспилотник обнаружили в районе железной дороги в Карачевском районе Брянской области. По данным Telegram-канала Mash, БПЛА упал в 115 километрах от границы с Украиной. Летательный аппарат был оборудован видеокамерой. Взрывчатки на нём не нашли.

Четыре украинских БПЛА сбили над Белгородской областью

По итогам 16 октября над Белгородской областью сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Российские средства ПВО ликвидировали БПЛА самолетного типа в районе Белгорода, сел Соломино и Новая Деревня Белгородского района, а также села Задельное Яковлевского городского округа. Во всех случаях обошлось без последствий.

Артиллерийскому обстрелу со стороны украинской армии подверглось село Долгое Валуйского городского округа. Там зафиксировали пять прилетов. По хутору Панков Шебекинского городского округа ВСУ выпустили четыре минометных снаряда, еще два снаряда — по хутору Балки. Приграничный пункт пропуска «Шебекино» пять раз обстреливали из гранатометов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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