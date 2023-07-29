Воры в Росгвардии, демарш Харлан, взрыв у Минобороны: что будет дальше Рассказываем о деталях и последствиях самых важных событий минувшей недели

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Социальные сети

Масштабная мошенническая схема в Росгвардии, дисквалификация украинской саблистки Ольги Харлан с чемпионата мира по фехтованию из-за отказа пожать руку после боя российской спортсменке, взрыв украинских БПЛА рядом со зданием Минобороны в Москве — эта неделя была насыщена резонансными событиями. Подробности и последствия случившегося — в материале NEWS.ru.

Что за скандал с коррупцией в Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что служба собственной безопасности Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «АРАКС». Он добавил, что задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП (департамент реализации госпрограмм) Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев и его заместитель Александр Беляков.

«Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования „АРАКС“ должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО „Комплексные системы“. — NEWS.ru). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей», — сообщил Хинштейн.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Хинштейн

Что известно о комплексах «АРАКС»

На сайте ООО «Комплексные системы» указано, что компания производит передвижные лаборатории различного назначения. В одном из разделов подробно рассказывается о передвижном комплексе для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «АРАКС».

«Передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов „АРАКС“ (ПКО „АРАКС“) предназначен для выездов сотрудников инженерно-технических подразделений Росгвардии на места происшествий с целью разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов. Комплекс „АРАКС“ сертифицирован и принят на снабжение Росгвардии РФ», — говорится на сайте «Комплексных систем».

Как еще воровали в Росгвардии

За последние годы это не единственное уголовное дело, возбужденное в связи с коррупцией в Росгвардии. В 2021 году Главная военная прокуратура заподозрила четырех генералов и трех полковников ведомства в хищениях и злоупотреблениях полномочиями после внедрения в структуру внутренних войск информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства.

По данным источника «Коммерсанта», система существовала только на бумаге, а выделенные на ее создание 192 млн рублей из бюджета были полностью освоены. В 2017 году несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй «Недвижимости».

По данным Хинштейна, бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко также был причастен к нескольким коррупционным схемам. Его обвиняли в мошенничестве при закупках «вещевого имущества» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Речь идет о масштабной афере, организованной Милейко и другими тогдашними руководителями Росгвардии. В 2017 году они передали все контракты на поставку „вещевки“ мелкой фирме „СпецШвейСнаб“, неспособной выполнить и 1% объема. Цены при этом безбожно завышались и не соответствовали качеству. За 2,5 года было заключено 134 контракта более чем на 3,6 млрд. По оценке следствия, не менее 10% из них украли. В материалах дела фигурирует сумма ущерба в 388 млн», — писал Хинштейн.

По его словам, эти факты вскрылись еще в 2019 году после проверок управления собственной безопасности Росгвардии. Милейко был уволен, а собранный материал направили в военную прокуратуру и ФСБ.

В 2021 году бывший замдиректора Росгвардии получил шесть лет колонии и был лишен генеральского звания и наград после обвинений в мошенничестве при приобретении недвижимости. Речь идет об открытии супругой Милейко салона красоты в построенном для военных доме в подмосковной Балашихе в 2012 году. Помещение под него она приобрела по подложным документам и по существенно заниженной цене — 980 тысяч рублей. Рыночная его стоимость составляла 18,6 млн рублей. До продажи это помещение было оформлено на пожилую родственницу замдиректора Росгвардии.

Как добавил Хинштейн, еще одно уголовное дело в отношении Милейко было возбуждено в ноябре 2022-го за взятку в 10 млн от директора «СпецШвейСнаб».

В сентябре 2022 года стало известно, что военные следователи СКР вместе с сотрудниками ФСБ вычислили и привлекли к ответственности «группировку расхитителей питания», действовавшую в элитной дивизии имени Дзержинского Росгвардии в подмосковной Балашихе. По версии следствия, за июнь — август 2021 года трое поваров-инструкторов, завскладом и начальник столовой похитили, вывезли из части на служебном автомобиле с надписью «Полиция» и продали на ближайшем рынке «Владимирский тракт» более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла. Всего они похитили 1727 килограммов продуктов на сумму 568,6 тысячи рублей. Реутовский гарнизонный военный суд признал поваров виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к лишению свободы на срок от двух до четырех лет колонии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как борются с коррупцией в Росгвардии

По мнению главы Национального антикоррупционного комитета (НАК), члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, сегодня «Росгвардия находится в самом низу списка коррупционных схем», хотя «они все равно есть и будут оставаться».

«Если начальник сам не выстраивает коррупционные схемы, то у него и риски минимальные. <...> В последние годы коррупцию в ведомстве удалось значительно снизить. [Но] это глобальная, общая проблема. Когда люди приходят на государственную службу за деньгами, эту проблему может решить только начальник, от него все идет», — рассказал Кабанов.

Как заявил NEWS.ru Александр Хинштейн, с коррупцией в Росгвардии борются «более чем эффективно». По его словам, директор службы Виктор Золотов «держит эти ситуации на личном контроле, добиваясь привлечения [виновных в хищениях и иных злоупотреблениях] к ответственности».

Депутат затруднился ответить на вопрос, как изменился уровень коррупции в ведомстве за последние годы. Хинштейн полагает, что ее динамику подсчитать невозможно.

«Любая статистика связана с выявлением — чем больше выявляешь [коррупцию], тем ее и больше. Поэтому если ты хочешь показать, что у тебя нет коррупции, то никого не надо ловить», — констатировал парламентарий. Хинштейн добавил, что «Росгвардия не в пример другим ведомствам не скрывает у себя внутри эти факты, а, наоборот, сама инициативно с этим борется».

По словам депутата, об этом свидетельствуют уголовные дела о хищениях и взятках, которые «довольно часто» возбуждаются в отношении руководителей Росгвардии «уровня центрального аппарата».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что случилось между спортсменками России и Украины на чемпионате мира по фехтованию

В Милане на чемпионате мира, который стартовал 25 июля, состоялась 1/32 финала индивидуального турнира по сабле. В поединке встретились украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова, выступающая на соревнованиях в нейтральном статусе. Наша спортсменка проиграла сопернице. По правилам FIE после каждого поединка саблистки должны пожать руки, но Харлан в ответ на протянутую руку Смирновой выставила саблю, что-то сказала и ушла с помоста.

Россиянка осталась на дорожке и покинула ее более чем через полчаса — все это время к ней подходили арбитры. Организаторы ЧМ предоставили Смирновой стул, чтобы она подождала Харлан. Но саблистка не вернулась, это означало немедленную дисквалификацию, но Международная федерация фехтования приняла решение не сразу.

Согласно правилам FIE, бой не считается законченным, пока спортсмены не отсалютуют друг другу, арбитру и зрителям. В главе Т.87 говорится: «Если один или оба спортсмена отказываются салютовать или пожать руки в соответствии с этим правилом, арбитр отстранит его/их от участия в данных соревнованиях, а также от двух последующих соревнований FIE в данном виде оружия (статьи Т.114, Т.119, Т.120). Очки или титулы, полученные к данному моменту, сохраняются».

Российская сторона подала протест на результат схватки, но FIE его отклонила.

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press Ольга Харлан

Как отреагировали на поведение украинской спортсменки в России

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой вопиющим нарушением. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лишь вмешательство Федерации фехтования России повлияло на решение международной федерации дисквалифицировать украинку.

«Совершенно неспортивное поведение украинки, причем она заслуженная, авторитетная спортсменка. Здесь было четкое нарушение всех правил. Сначала было непонятное решение судей: 30 минут не показывали никаких эмоций, и только правильное вмешательство Федерации фехтования России повлияло на решение международной федерации дисквалифицировать украинку. Мы все видели кадры, когда наша девушка протягивает ей руку, а навстречу ей поднимается оружие. Это вопиющее нарушение», — считает Свищев.

В итоге украинскую саблистку сняли с 1/16 финала, где она должна была провести поединок с Йоаной Илиевой из Болгарии. Соперница Харлан без борьбы прошла в следующий раунд.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что украинка получила черную карточку и будет исключена до конца чемпионата мира в Милане. Выставив саблю в сторону после боя, украинка продемонстрировала антиспортивное поведение, наказание за которое подразумевает отстранение на два месяца.

Кто такая саблистка Ольга Харлан

32-летняя Ольга Харлан является самой титулованной фехтовальщицей страны. На ее счету олимпийская победа в Пекине-2008, шесть побед на чемпионатах мира и восемь — на чемпионатах Европы.

Ольгу Харлан считают едва ли не самой сильной спортсменкой в истории Украины. На Олимпиаду в Токио ее отправляли за золотой медалью, но добраться до пьедестала ей не удалось. А за девять лет до этого, в 2012 году атлетке предлагали получить российское гражданство, но Ольга отказалась, о чем рассказала в 2021 году после завершения Игр.

«Почему отказалась? Потому что я не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды. Вот такая я принципиальная. Хотя, давайте быть честными, условия у нас не очень. Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких», — сказала Харлан в интервью украинскому изданию Tribuna.com.

Как дроны ВСУ сбили на полете к Минобороны

Утром 24 июля ВСУ совершили атаку на Москву с помощью дронов. Первые сообщения начали появляться в Telegram-каналах около четырех часов утра. Позднее стало известно, что взрыв произошел в районе станции МЦК «ЗИЛ». Один из беспилотников попал в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах.

Второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны России. Как сообщили очевидцы, произошел мощный взрыв, после чего у автомобилей сработала сигнализация.

Украинские СМИ назвали ночную атаку беспилотников на Москву «специальной операцией, проведенной Главным управлением разведки Минобороны Украины».

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Что известно об атаке БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 24 июля, что около 04:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По его словам, при атаке дронов никто не пострадал. Собянин рассказал, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Мэр Москвы пообещал жителям максимально быстро помочь устранить все последствия.

Министерство обороны России заявило, что утром 24 июля была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку двумя БПЛА по объектам на территории Москвы. По данным ведомства, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы

Ждать ли новых атак дронов ВСУ на Москву

Военный репортер Андрей Руденко полагает, что цель атак БПЛА на Москву — посеять пораженческие настроения. Подобные нападения будут продолжаться, уверен журналист.

«Из прилетевших по Москве дронов-камикадзе некоторые „товарищи“ вновь начали делать вселенскую катастрофу. И это, на мой взгляд, очень прискорбно. Такие атаки, к сожалению, неизбежны. По многим причинам РЭБ не сразу обнаруживает подобные объекты — у них небольшая скорость и низкая высота. Поэтому они долетают до Москвы», — подчеркнул Руденко.

По оценке репортера, реальный ущерб таких атак минимален. «Это даже не комариный укус, а просто пшик», — отметил он.

Откуда были запущены БПЛА в сторону Москвы

Долетевшие до Москвы беспилотные летательные аппараты могли быть запущены как с территории Украины, так и из Московской области, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, у ВСУ есть в наличии американские дроны, которые летят на расстояние 1000 и более километров с небольшой скоростью на низкой высоте.

«Вполне возможно, что дроны были запущены с территории Украины, потому что у американцев появились продвинутые дроны, которые могут лететь на расстояние 1000 км и более. Они летят не один, не два-три часа, там скорость небольшая. Однако мог быть запуск с территории России, в частности из Московской области. Это вряд ли были советские беспилотники», — предположил Дандыкин.

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