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Воробьёв поделился мнением о ношении масок в общественных местах

10:31, 02 мая 2021
Андрей Воробьёв Андрей Воробьёв Фото: Андрей Воробьёв/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал ношение масок в общественных местах «правилом хорошего тона». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Маски уже, наверное, правило хорошего тона, когда ты находишься в общественном пространстве, — передаёт его слова ТАСС.

При этом губернатор призвал жителей области вакцинироватться от COVID-19, так как, по его словам, нет лучше вакцины, чем «Спутник V», никаких патологий не выявлено. 

28 апреля завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в России наблюдается прирост заражений, но речь о третьей волне коронавируса пока не идёт. 

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