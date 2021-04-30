Воробьёв поделился мнением о ношении масок в общественных местах

https://static.news.ru/photo/fd2b5d12-ab1a-11eb-8ce8-96000091f725_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Андрей Воробьёв/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал ношение масок в общественных местах «правилом хорошего тона». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Маски уже, наверное, правило хорошего тона, когда ты находишься в общественном пространстве, — передаёт его слова ТАСС .

При этом губернатор призвал жителей области вакцинироватться от COVID-19, так как, по его словам, нет лучше вакцины, чем «Спутник V», никаких патологий не выявлено.

28 апреля завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что в России наблюдается прирост заражений, но речь о третьей волне коронавируса пока не идёт.