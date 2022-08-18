«Вопрос времени»: сомелье предсказал возвращение элитного алкоголя в Россию Сомелье Попов предсказал возвращение элитного алкоголя в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство разрешит параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy, так как это марки, на которых зарабатываются деньги, заявил в беседе с NEWS.ru член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. По его словам, сейчас разрабатываются пути решения этого вопроса, а на импортозамещение известных брендов понадобится много времени.

Я думаю, российское правительство разрешит параллельный импорт этих марок, потому что это деньги, объемы продаж известных брендов в налоговом исчислении вносят в казну приличную сумму. Другой вопрос, сейчас разрабатываются пути обхода или пути замещения, как это можно сделать так, чтобы не противоречить каким-то своим другим постановлениям. Это произойдет, вопрос только времени, — сказал Попов.

Он добавил, что импортозамещение элитного алкоголя займет время, так как придется приучать потребителя к новым брендам и создавать рекламные продукты.

Вместо Jack Daniel`s придет какой-то другой виски, из другой страны, под другим названием, но суть в том, чтобы такой виски, как Jack Daniel`s, стал популярным на нашем и международным рынке, нужно время. Маркетинговая кампания создается не за один день, и даже не за один год. Импортозамещение в плане вина уже появляется, например армянские вина. Если раньше рынки двух стран мало интересовались друг другом, то сейчас есть в этом потребность. Здесь ситуация, насколько компании готовы будут финансово и с маркетинговой точки зрения вкладываться в бренд, — объяснил Попов.

Российские предприниматели обратились к правительству с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, Россия в настоящее время не может заместить иностранные позиции из-за нехватки технологий.