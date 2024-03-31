Вооружившиеся спиртом инженеры успешно испытали двигатель РСЗО «Торнадо-С» Глава СКБ «Турбина» сообщил об испытании двигателя «Торнадо-С» с помощью спирта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газотурбинный двигатель российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» был протестирован при помощи спирта, заявил в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» генеральный директор СКБ «Турбина» Эдуард Баженов. По его словам, двигатель должен продемонстрировать, что необходимое для работы техники количество энергии можно вырабатывать на любом топливе.

Этот двигатель может работать и работать. То, что мы показали, включая спирт, — доступное для этого агрегата топливо, — заявил Баженов.

В ходе испытаний в двигатель российской РСЗО заливали керосин, дизель и технический спирт. При этом Баженов отметил, что последний вид топлива опасен из-за отсутствия смазочных веществ.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич сообщил, что российские войска получили новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, запускаемые при помощи РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С». Он назвал это качественным рывком для отечественной военной промышленности.

Также ранее в пресс-службе Ростеха сообщили о возобновлении летных испытаний 68-местного самолета Ил-114, являющегося преемником легендарного Ан-24. Их провела Объединенная авиастроительная корпорация. В ходе испытаний самолет находился в воздухе 40 минут.