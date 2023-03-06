Вооруженные силы России получат новую маскировку для Крайнего Севера Дробяк: Вооруженные силы России получат маскировку-трансформер для Крайнего Севера

Фото: AGAMI/M. Guyt/imago-images.de/Global Look Press

Гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк сообщил в интервью РИА Новости о создании двустороннего комплекта маскировки для российской армии. Одна сторона комплекта предназначена для использования на Крайнем Севере, а другая — для Средней полосы.

В настоящее время «Штурм» разработал три варианта маскировочных костюмов с различными зональными окрасами. В этом году планируется завершить работу по четвертому варианту маскировки, который будет использоваться в условиях Крайнего Севера и Средней полосы. Государственные испытания и постановка на вооружение будут проведены в дальнейшем.

Дробяк пояснил, что из-за широкого разнообразия природных и климатических зон в России невозможно создать единую маскировку для военнослужащих. Поэтому компания «Штурм» пришла к нестандартному решению, создав двусторонний костюм, где каждая сторона окрашена по-разному, но при этом обе стороны имеют одинаковую функциональность.

Ранее китайский аналитик Цуй Хунцзянь заявил, что в будущем Арктика может стать особенно важным регионом для конкуренции в мире, поэтому США пытаются создать угрозу из присутствия на этой территории России и Китая, чтобы взять ее под собственный контроль. Он также отметил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии ограничит действия России в Балтийском море, а морские пути в районе Крайнего Севера станут стратегически важными.