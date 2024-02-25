«Воображение бывает богатое»: МВД о вручении активистке портрета Берии Полиция Челябинска проверит сведения о вручении активистке портрета Берии

Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Появившаяся информация о том, что в полицейском отделении вызванной для профилактической беседы женщине подарили листовку с изображением руководителя НКВД Лаврентия Берии и словами «Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть», не подтверждена, сообщили Telegram-каналу «Подъем» в МВД Челябинской области. Активистку вызывали для разговора после возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий в Челябинске. В региональном главке уточнили, что обстоятельства случившегося проверят.

Еще выясняем, пока первоначально можно предположить, что все-таки это немножко преувеличенный факт. Склоняемся к мысли, что информация преувеличена. Знаете, воображение бывает такое богатое, — отметили в областном управлении МВД.

Ранее стало известно, что 18 февраля суды Санкт-Петербурга поместили под административный арест 112 человек, участвовавших в несогласованных массовых акциях. Также несколько участников акций были оштрафованы.

На Воскресенской набережной Петербурга 16 февраля около 21:00 полиция задержала несколько человек, возлагавших цветы к памятнику жертвам политических репрессий напротив «Крестов» в память об умершем политике Алексее Навальном.