«Волшебный пендель» Путина получен: как решать проблему легализации ЧВК

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Президент России заявил в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», что ситуация с частными военными компаниями (ЧВК) является пробелом, допущенным Минобороны, и что бойцы таких формирований должны иметь все права наравне с военными. Как решить юридическую проблему статуса ЧВК и почему их ветераны должны быть приравнены к военнослужащим Минобороны — в материале NEWS.ru.

В чем проблема статуса бойцов ЧВК

Бойцам ЧВК не дают статус участника боевых действий из-за юридического отсутствия ЧВК в России, заявил президент РФ в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Путин пояснил, что такая ситуация является пробелом, допущенным Минобороны. Бойцы таких формирований, по его мнению, должны иметь все права наравне с военными.

Глава государства добавил, что в настоящее время сложно установить списочный состав участников ЧВК. Но он подчеркнул, что, несмотря на это, права бойцов таких формирований должны быть восстановлены, они должны пользоваться всеми льготами и поддержкой, полагающимися военнослужащим РФ. Путин также признался, что дети некоторых представителей его ближнего круга воевали в составе ЧВК.

Член комитета Государственной думы России по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru пояснил, что частные военные компании являются формированиями, существующими на данный момент вне правового поля, и их участников необходимо приравнять к военнослужащим Минобороны РФ. Парламентарий подчеркнул, что проблема, обозначенная в выступлении президента РФ, будет решаться.

«В целом Владимир Владимирович [Путин] сказал очень правильные вещи, я с ним согласен. Чтобы решить ситуацию с ЧВК, я полагаю, поступят новые предложения, в том числе и в Государственную думу. Возможно, будут внесены изменения в законы. Мы должны предоставить людям те же права и льготы, что получают военнослужащие на госконтрактах за то, что они воюют и проливают кровь», — сказал Соболев.

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС Владимир Путин во время пресс-конференции

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что проблемы статуса ветеранов ЧВК проистекают из того, что сфера защиты государства остается одной из самых негармонизированных с юридической точки зрения.

«Мы наплодили тьму юристов — их делала и „Плешка“, и Высшая школа экономики, и кто только их ни делал, чуть ли не ПТУ уже юридические появились. Но вот гармонизации законов у нас до сих пор нет. Принимают любые законы — то начинают считать служебными собаками ретриверов, то начинают краснокнижные грибы спасать, — а вот насчет защиты Родины гармонизированного закона или кодекса по типу Гражданского или Уголовного до сих пор так и нет. Но „волшебный пендель“, будем считать, получен после речи президента», — пояснил Тимошенко.

Как могут легализовать бойцов ЧВК

Основным способом урегулирования статуса бойцов ЧВК в России является их переход в формирования одного из законных силовых ведомств — Минобороны, Росгвардии, ФПС.

Так, в сентябре комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи внес пакет из шести законопроектов о создании в структуре Росгвардии добровольческих подразделений. Авторы инициативы предполагают, что в них могут массово перейти бывшие бойцы «Вагнера» и других ЧВК.

Глава комитета Александр Хинштейн пояснил NEWS.ru, что законопроекты не предусматривают воссоздания ЧВК как отдельной структуры.

«В последнее время опять появилась волна слухов о том, что „Вагнер“ уже якобы влился в состав Росгвардии. Это абсолютный фейк. Наш пакет законопроектов не предусматривает вхождения в состав добровольческих формирований каких-либо юрлиц. Контракты могут заключаться в индивидуальном порядке. Бесспорно, бывшие бойцы ЧВК такие контракты могут и должны заключить. Это люди с большим опытом, с мотивацией. Как их можно оставлять на улице, когда сегодня они могут приносить пользу?! Но, поверьте, никто, даже с точки зрения вопросов здравого смысла, безопасности завтрашнего дня, не захочет создавать ЧВК 2.0.», — рассказал Хинштейн.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что власти уже системно занимаются вопросом правового статуса ветеранов ЧВК, помогая всем, кто обращается в частном порядке. По мнению Журавлева, заниматься присвоением звания ветерана боевых действий для добровольцев зоны СВО должен государственный фонд «Защитники Отечества».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Снайпер российских вооруженных сил в зоне СВО

«Эта идея была одобрена начальником Генштаба Валерием Герасимовым, и сейчас, как он сообщил, ведется работа в данном направлении. Комиссия при Министерстве обороны уже функционирует, удостоверения выдаются, и в законе „О ветеранах“ значится, что таковым может стать каждый, кто заключал контракт с любыми организациями, выполняющими задачи, возложенные на вооруженные силы», — пояснил Журавлев.

Зачем приравнивать ветеранов ЧВК к военнослужащим

Приравнивание по статусу и льготам ветеранов ЧВК к военнослужащим, указывает Тимошенко, необходимо с точки зрения социальной ответственности государства, идеологической сферы и патриотического воспитания населения.

«Государство — это система управления, у которой есть три основные задачи: учить, лечить и защищать. И раз уж человек защищал интересы государства, то оно в ответ должно его обеспечить соответствующим статусом и льготами. А если он был ранен, то и обеспечить его лечение. Это и есть социальная ответственность», — объяснил Тимошенко.

По мнению полковника, если страна хочет воспитывать молодое поколение, приводя в пример участников боевых действий, то этот пример должен быть положительным, в том числе и в смысле отношения государства к своему защитнику. Однако в патриотическом воспитании тоже есть препятствия правового характера, считает он.

«Я считаю, смысл в идеологической работе есть, это обязательно надо делать. Но с точки зрения закона — разве у нас есть идеология? Открываем Конституцию и читаем: идеологии нет», — пояснил Тимошенко.

Чем известна ЧВК «Вагнер»

Главной — и по количеству участников, и по масштабу выполнявшихся задач — в России была ЧВК «Вагнер», хотя во время СВО создавались и другие частные вооруженные формирования, например «Редут». Считается, что ЧВК «Вагнер» была создана на рубеже 2014–2015 годов бизнесменом Евгением Пригожиным и офицером сил спецназначения ГРУ ГШ РФ Дмитрием Уткиным, от позывного которого и получила свое название.

ЧВК «Вагнер» выполняла различные задачи по охране имущества и защите интересов российского бизнеса и госструктур в Африке и на Ближнем Востоке. Бойцы ЧВК «Вагнер» с первых дней принимали участие в специальной военной операции России на Украине. Самым известным их успехом стал штурм Артемовска (Бахмута) в 2023 году.

24–25 июня 2023 года после публичных заявлений Пригожина о разногласиях с МО РФ ряд бойцов ЧВК «Вагнер» участвовали в действиях, которые были расценены властями как вооруженный мятеж. На территории России подразделения компании были расформированы, бойцам ЧВК предложили перейти на контрактную службу в МО РФ или Росгвардию. После этого по договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подразделения компании были выведены на территорию Белоруссии, где занимались обучением белорусских военных. В то же время ЧВК «Вагнер» активизировала свои действия в Африке.

23 августа 2023 года самолет, в котором находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и другие члены компании, потерпел крушение в Тверской области, все находившиеся на борту погибли.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Бронеавтомобиль ЧВК «Вагнер» во время вооруженного мятежа в июне 2023 года

Что стало с бойцами «Вагнера»

28 сентября президент России Владимир Путин поручил экс-командиру «Вагнера» Андрею Трошеву заняться формированием новых добровольческих подразделений для выполнения задач в зоне СВО. Путин отметил, что Трошев имеет необходимый для этого опыт и знает всё о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

2 ноября глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что частная военная компания «Вагнер» больше не существует ни формально, ни физически. При этом он сообщил, что большая часть бывших вагнеровцев «горит желанием продолжить выполнять боевые задачи». По словам депутата, бойцы продолжают службу в статусе добровольцев, некоторые заключили контракт с регулярной армией, а кто-то вошел в состав Росгвардии.

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