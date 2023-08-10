Волож заявил, что порвал с Россией в 2014-м: фото с Путиным опровергают это

Фото: kremlin.ru

Посещение офиса ИТ-компании «Яндекс»

Бывший глава «Яндекса» Аркадий Волож осудил проведение специальной военной операции на Украине и заявил, что с 2014 года живет в Израиле и занимался только международными проектами. NEWS.ru обнаружил несоответствия в словах бывшего главы компании «Яндекс».

Согласно фотографиям и материалам, опубликованным на сайте Кремля в 2017 и 2020 году, Волож минимум дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним вопросы технологического развития России.

Так, в 2017 году Владимир Путин побывал в московском офисе «Яндекса»: в ходе визита президента России сопровождал сам Волож. Глава государства ознакомился с основными направлениями деятельности компании, ему также показали действующий прототип беспилотного автомобиля с программным обеспечением, созданным в «Яндексе».

В марте 2020 года Волож принимал участие во встрече Владимира Путина с ведущими российскими инвесторами в загородной резиденции Ново-Огарёво. На мероприятии Волож говорил президенту, что «основой новой цифровой экономики в России должны являться творческие люди, которых в стране вполне достаточно». А также призывал создавать «популярные во всем мире технологические бренды родом из России».

Фотографии встреч Аркадия Воложа с президентом Путиным — в галерее NEWS.ru