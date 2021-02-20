Волонтёры: полиция запрещает класть цветы к мемориалу Немцова

https://static.news.ru/photo/e0ffbd12-738f-11eb-b582-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтёр проекта «Немцов мост» Григорий Симаков сообщил, что полиция запрещает возлагать цветы к мемориалу оппозиционного политика Бориса Немцова. Доброволец отметил, что сотрудники правоохранительных органов ссылаются на какой-то приказ, однако отказываются его показывать.

Постоянно прохаживаются патрули из двух полицейских. Проходить и останавливаться можно, а цветы класть не дают. Сразу пугают задержанием. Просто без всякого основания, ссылаются на какой-то приказ, — сказал Симаков.

Он отметил, что при попытке установить, что это за приказ, полиция говорит, что только является исполнителем. Кроме того, правоохранители говорят, что «старших нет», передаёт МБХ Медиа.

Напомним, в ночь с 19 на 20 февраля мемориал на месте убийства Бориса Немцова был полностью уничтожен, а само место огородили металлическим забором. При этом были задержаны несколько волонтеров, однако позже их отпустили. С чем именно связаны такие действия — не уточняется.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал столичным властям вопрос о ликвидации стихийного мемориала на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Он также не стал отвечать на вопрос, изменилась ли позиция главы государства по поводу того, что у всех желающих есть право вспомнить убитого оппозиционера.