Володин рассказал, когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

https://static.news.ru/photo/9533dfe4-c06b-11ea-91f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выйти на решение об отмене разделения мобильных сетей на «гостевые» и «домашние» между РФ и Белоруссией необходимо до конца 2020 года. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Такое заявление он сделал во время 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции.

Председатель ГД заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга между Россией и Беларусью, — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Володин отметил, что перед Москвой и Минском сейчас стоят задачи по сближению законодательств и укреплению союзнических связей в парламентском измерении.

Министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства, — отметил спикер Госдумы.

При этом в белорусском министерстве связи говорили о том, что роуминг нужно отменить уже в сентябре, несмотря на ситуацию с COVID-19. Однако, ещё в августе 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган отмечал, что отмена роуминга в Союзном государстве может занять от шести до девяти месяцев после подписания дорожной карты.

Как писал NEWS.ru, парламенты готовы ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о визах.