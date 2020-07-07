Володин рассказал, когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

Выйти на решение об отмене разделения мобильных сетей на «гостевые» и «домашние» между РФ и Белоруссией необходимо до конца 2020 года. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Такое заявление он сделал во время 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции.
Председатель ГД заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга между Россией и Беларусью, — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Володин отметил, что перед Москвой и Минском сейчас стоят задачи по сближению законодательств и укреплению союзнических связей в парламентском измерении.
Министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства, — отметил спикер Госдумы.
При этом в белорусском министерстве связи говорили о том, что роуминг нужно отменить уже в сентябре, несмотря на ситуацию с COVID-19. Однако, ещё в августе 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган отмечал, что отмена роуминга в Союзном государстве может занять от шести до девяти месяцев после подписания дорожной карты.
Как писал NEWS.ru, парламенты готовы ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о визах.
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