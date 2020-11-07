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Володин рассказал о новом порядке рассмотрения кандидатур министров

13:24, 09 ноября 2020
Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На совещании с руководителями фракций и главами профильных комитетов участники определили порядок, по которому Государственная дума будет рассматривать кандидатов на должности вице-премьеров и министров. Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Володин через пресс-службу ГД.

Согласно статье 112 Конституции Председатель Правительства Михаил Мишустин внёс для утверждения Государственной Думой кандидатуры на должности вице-премьера и министров. На совещании с руководителями фракций и председателями профильных комитетов был определен порядок рассмотрения кандидатур, — заявил Володин.

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