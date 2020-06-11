Володин пожелал России добра и процветания

https://static.news.ru/photo/20e6a7b8-ac7d-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpgВячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днём России и выразил уверенность, что «всех нас объединяет стремление принести пользу своей Родине».
Желаем России добра и процветания. Видим её сильным, социально ответственным государством, которое заботится о благополучии и качестве жизни своих граждан, — цитирует «Парламентская газета» поздравление Володина.
Также он пожелал россиянам «счастья, здоровья и всего самого доброго».
Как писал NEWS.ru, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путин поздравительную телеграмму в честь Дня России. В ней говорится, что российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам. В своей поздравительной телеграмме Владимиру Путину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за работу по укреплению союзничества двух государств. А президент Александр Лукашенко в своём поздравлении подчеркнул, что Белоруссия относится к успехам братского народа в создании сильной России с большим уважением.