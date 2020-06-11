Володин пожелал России добра и процветания

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Статистика смертности от коронавируса в России низкая, но претензий к ней Всемирная организация здравоохранения не имеет, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Так Вуйнович прокомментировала недавнее заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который обратил внимание на более низкие показатели России по смертности от новой инфекции по сравнению с другими...