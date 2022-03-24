Володин обвинил Байдена в причастности к созданию биолабораторий на Украине

К созданию биологических лабораторий на Украине причастен глава США Джо Байден, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он заметил, что финансировал биолаборатории на Украине инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена, а Джо Байден как отец и президент должен был знать об этой деятельности. Теперь, по словам парламентария, глава Белого дома должен объяснить факты о деятельности этих лабораторий.

Президент США обязан объяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий. А Конгресс США должен начать собственное расследование, — написал Володин.

Он добавил, что в этой военной программе был также замешан фонд «известного организатора цветных революций» Джорджа Сороса, который открыто призывает к «смене режима» в России. Володин подчеркнул, что этот вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен Комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств создания биолабораторий на Украине.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. По его словам, 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населённых пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность. Минобороны также продемонстрировало схему этой деятельности.