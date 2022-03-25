Володин назвал Зеленского военным преступником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и сторонником нацистской идеологии. По мнению председателя нижней палаты, украинский лидер вместе с приспешниками обязан понести наказание за содеянное.

Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния, — подчеркнул Володин.

В качестве доказательства своих слов спикер Госдумы привёл ситуацию с мэром города Купянска, который записал видеообращение к Зеленскому. В нём градоначальник попросил отдать его под суд в обмен на свою дочь, которую держит в заложниках СБУ. По мнению Володина, такие факты показывают, что в действительности происходит на Украине, как сильно «неонацистская идеология поразила органы власти».

Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом, — подчеркнул спикер Госдумы.

По его мнению, депутатам кнессета и парламента Франции нужно показать кадры, где людей избивают, а в жилых домах размещают танки и пулемёты. Спикер Госдумы отметил, что материалы об истязаниях граждан будут направлены в национальные парламенты европейских стран.

Ранее Володин потребовал объяснить факты деятельности биологических лабораторий на Украине, к созданию которых причастен американский лидер Джо Байден. Он отметил, что финансировал биолаборатории инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена. При этом глава Белого дома как отец и президент должен был знать об этой деятельности.