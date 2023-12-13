«Волк взял Киев»: военкор сравнил выступление Зеленского с басней Толстого Военкор Коц сравнил выступление Зеленского в Осло с басней Толстого «Лгун»

Фото: president.gov.ua

Выступление украинского президента Владимира Зеленского в Осло напоминает сюжет басни Льва Толстого, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Речь идет о произведении под названием «Лгун», в котором мальчик обманул народ криками о волке.

В басне Толстого ребенок провернул этот трюк еще два раза. На четвертый же волк действительно пришел, но мальчику уже никто не поверил.

Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, не послушали его. Волк видит — бояться нечего... И взял Киев, — написал Коц.

Ранее стало известно, что украинский президент посетил Вашингтон и Осло. В Норвегию он прибыл с незапланированным визитом. Предположительно, целью его поездки является обсуждение дальнейшего оказания помощи Украине.

Также Коц заявил, что визит Зеленского в США напомнил ему поездку в Вашингтон экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. Тогда глава государства Джо Байден заверял его в прочном двустороннем партнерстве, обещая оказание поддержки и гуманитарной помощи, а также сотрудничество с афганскими службами безопасности. Спустя всего лишь месяц после этого разговора США вывели войска из Кабула.