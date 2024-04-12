Войны дронов: как СВО стала первым противостоянием беспилотников

Фото: МО РФ

Первым в мире вооруженным конфликтом, где полноценно сражаются не только люди, но и дроны, стала СВО. Массированное применение дронов отныне и навсегда изменило характер вооруженного противостояния и наверняка потребует переписать многое из того, что преподают в военных академиях.

Простые расчеты

Еще в конце девяностых годов прошлого века стало ясно, что для вооруженных конфликтов низкой интенсивности хорошо подходят беспилотные летательные аппараты, которые при относительной простоте и небольшой цене способны выполнять практически все те же самые функции, что и дорогостоящие самолеты.

Например, час эксплуатации американского истребителя-бомбардировщика F-18 обходится в $11 тыс., а час полета ударного дрона типа Bayraktar TB2 стоит сущие копейки. Американским налогоплательщикам каждый F-18 обходится в $80 млн, а если самолет будет потерян с экипажем, то убытки оборонного бюджета могут превысить стомиллионную отметку (обучение летчика может стоить порядка $7–10 млн).

Если же рассматривать самый современный истребитель стран НАТО F-35, то цена на него начинается от $95 млн, час эксплуатации стоит $31 тыс., а обучение пилота обходится примерно в $8 млн. То есть каждый вылет на боевое задание влетает оборонному бюджету в копеечку, и хорошо, если этот вылет не заканчивается потерей самолета и гибелью пилота.

Другое дело — БПЛА. Беспилотники тоже недешевые, но их цена не идет ни в какое сравнение со стоимостью современного истребителя. К тому же при потере беспилотника в минус списывается только «железо», а не летчик, на обучение которого уходят годы и миллионы долларов.

Вот почему с конца девяностых годов сначала американцы, а затем и многие другие страны начали использовать БПЛА. С окончанием холодной войны исчезла вероятность полномасштабных конфликтов, когда друг с другом сражались огромные армии, тысячи танков и сотни самолетов. А все вооруженные конфликты после 1992 года были фактически локальными. И для этих конфликтов, многие из которых были, по сути, антитеррористическими операциями, беспилотники подходили как нельзя лучше.

Фото: МО РФ

Нужны маленькие птицы

После того как беспилотники хорошо себя зарекомендовали в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане и во время карабахского конфликта, многим стало ясно, что это чудо-оружие способно решать широкий круг задач. Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 были у всех на слуху…

Но в феврале 2022 года началась СВО, и быстро выяснилось, что «погоду» на поле боя будут делать совсем другие БПЛА, а не средневысотные «ударники» типа Bayraktar TB2 или российского «Ориона». Эти «птички» оказались слишком дорогими и заметными для систем ПВО, которыми были насыщены противоборствующие стороны. И на передний план вышли беспилотники, которые вообще для сражений не разрабатывались, — FPV-дроны и используемые ВСУ сельскохозяйственные дроны RDE616 или DJI Agras, получившие в войсках прозвище «Баба-яга».

Главные плюсы этих дронов заключаются в их невысокой цене и доступности. Вот почему на фронт они стали поступать тысячами. И если сначала их использовали для поражения бронетехники, автомобилей, огневых точек и блиндажей, то скоро FPV-дронов стало так много, что нередко они охотятся за одиночными солдатами. И как нередко признают сами военные, каким бы крутым спецназовцем ты ни был, какой боевой опыт ни имел бы, «птички» все это фактически обнулили. И теперь всему приходится учиться заново.

Новые легенды

СВО — конфликт нового типа. У него появились свои роботизированные герои, например, прекрасно себя зарекомендовавший российский «Ланцет», на счету которого сотни уничтоженных вражеских танков, самоходок, БМП, БТР, гаубиц и бронеавтомобилей. Этот дрон постоянно совершенствуется, и не исключено, что со временем он станет одним из самых «умных» представителей дронов-камикадзе, получив и машинное зрение, и искусственный интеллект.

Широкое распространение получили дроны дальнего действия, такие как «Герань-2». Эти беспилотники-камикадзе работают по целям в глубине территории противника, по сути, являясь заменой дорогостоящих ракет. Даже если к цели прорвется всего парочка из десятка запущенных «Гераней», то все равно цена этой атаки будет в разы ниже, чем у крылатой ракеты. А нанесенный ущерб может быть сопоставимым.

То же самое можно сказать и про противоборствующую сторону. Но ВСУ перешли к использованию дальних беспилотников-камикадзе не от хорошей жизни, а по причине отсутствия ракет с большой дальностью полета. Как бы то ни было, дроны могут сражаться не только на линии боевого соприкосновения, но способны наносить удары за сотни километров от нее. Чего ранее не наблюдалось ни в одном конфликте.

Фото: МО Украины

Выход на следующий уровень

Если в самом начале СВО дроны воспринимались лишь как средство поддержки традиционных родов войск — авиации, бронетехники и артиллерии, — то сейчас беспилотники уже можно выделять в отдельный вид. Не случайно, что одна из самых востребованных специальностей в зоне СВО — оператор дрона. Но еще больше ценятся специалисты по радиоэлектронной борьбе.

Семимильными шагами идет и развитие морских дронов, так называемых БЭК — безэкипажных катеров. Также в зоне СВО хорошо себя зарекомендовали роботизированные дроны-саперы семейства «Уран», боевое крещение прошли и малые наземные ударные дроны, вооруженные автоматическими гранатометами АГС-17. А на подходе новейшие роботизированные бойцы, которые совсем скоро появятся или уже появляются в зоне СВО.

Как в книгах

Ни в одном другом конфликте поле боя не было так насыщено «умными» беспилотными системами, которые уже сейчас способны воевать с минимальным участием человека. И теперь любому ясно — все, о чем совсем недавно рассказывали в своих книгах писатели-фантасты, стало реальностью. Роботы массово пошли в бой, причем в воздухе, на суше и на воде. И отныне вооруженное противостояние, каким его знали по Великой Отечественной войне, больше никогда не будет прежним.

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