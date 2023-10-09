Война в Израиле: как это отразится на России и как пострадает Украина

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переход вечно тлеющего ближневосточного конфликта в его горячую фазу окажет свое влияние на многие внешнеполитические расклады. И, естественно, так или иначе отразится на положении России в мире, на реализации наших специфических национальных интересов. Более того, появившиеся оголтелые обвинения Москвы в том, что это она якобы стоит за вспыхнувшим обострением, лишь подтверждают наш определенный выигрыш в результате развернувшихся в Израиле столкновений.

Нефтью по Европе

Для европейских аналитиков неизбежность роста цены нефти в результате очередного ближневосточного кризиса всегда была политической аксиомой. Более того, европейцы часто обвиняли в таком провоцировании напряженности именно США, которые, дескать, таким образом управляют ситуацией на континенте. Собственно, цена на черное золото уже поднялась на 4%. И это явно не предел. В нынешней же ситуации европейского экономического спада рывок стоимости углеводородов грозит усилить тенденцию к стагнации. А наши доходы могут только вырасти.

Если на недавнем совещании министров ЕС в Киеве участники так и не смогли согласовать выделение украинцам дополнительно $5 млрд, то дальнейшее ухудшение экономической конъюнктуры явно не стимулирует увеличение расходов по украинской статье. Иначе социальная напряженность будет только возрастать.

Впрочем, общественная стабильность рискует оказаться под вопросом в результате разницы позиций европейских властей, однозначно поддержавших Израиль, и левацких и эмигрантских движений, не скрывающих симпатий к делу палестинцев. Не исключены массовые выступления в поддержку того же ХАМАС в городах Европы. А это, в свою очередь, оживит антиэмигрантскую повестку правых.

Словом, чем дольше продлится конфликт, чем менее твердым будет европейский монолит, в том числе и в вопросе поддержки Украины.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Головоломка для Джо Байдена

У американцев свои проблемы, порожденные вспыхнувшим насилием. К внешнеполитическим достижениям нынешней администрации относили глобальную стабилизацию в регионе и укрепление позиций Израиля в результате его сближения с Саудовской Аравией и ОАЭ. После бомбардировок домов в секторе Газа такое сближение будет явно заморожено.

Главная опасность для Байдена — это риск все более весомых доказательств поставок оружия арабским военизированным движениями из Афганистана или с Украины. Причем как советского оружия, так и поставленного напрямую натовцами. Тут уж придется провести полное публичное расследование.

К тому же придется делиться с Израилем, оказывая ему срочную военную помощь. Есть информация, что в аэропорт Бен-Гурион уже прибывают транспортники с оружием, срочно взятом со складов в Польше. То есть изначально предназначенное для Зеленского.

В результате будущая предвыборная кампания Джо Байдена «подожжена» с двух концов — украинского и израильского.

Израильская дилемма

Видимо, наши отношения с Израилем будут в ближайшее время не столь безоблачными, как до начала столкновений. Нет, Израиль, не поднимая шума, сотрудничал с украинскими спецслужбами, его инструкторы готовили спецназовцев Незалежной, в Киев шла немалая гуманитарная помощь, раненые бойцы лечились в израильских госпиталях. Но прямых поставок оружия Тель-Авив избегал. Да и наша торговля с ним развивалась. Россия оставалась немаловажным рынком для местной аграрной продукции.

Фото: МО Украины

И дело не в конспирологических обвинениях России, как зачинщицы конфликта. В Тель-Авиве и прежде болезненно воспринимали наши крепкие отношения с Ираном, который для израильтян — экзистенциальная проблема. Израиль беспокоит возможность поставки Ирану современных истребителей Су-57, которые могут стать носителями ядерного оружия. И конфликт только усугубит израильские подозрения, которые скажутся на наших с ним двухсторонних отношениях.

Сейчас Россия заняла понятную нейтральную позицию в отношении конфликта, призывая только к прекращению огня.

Впрочем, если выяснится, что оружие из украинского порта Ольвия доставлялось в Палестину зерновыми сухогрузами, то Израиль окажется в очень затруднительном положении. Так что стоит внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

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