Война туризму не помеха: где россияне могут отдохнуть в безопасности

Военная операция на Украине повлияла на отпускные планы россиян. Продажи путёвок упали на 40%. NEWS.ru спросил у вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, как лучше организовать свой отдых в нынешних реалиях.

— Расскажите, как у вас дела с продажами? Люди из-за страха перестали покупать путёвки?

Продажи не встали, они сократились пока только на ближайшие даты — 10 дней. В среднем продажи упали на 40% по российским путёвкам. По международным поездкам продажи упали на 15–20% на текущие даты.

Турция Maksim Konstantinov/Global Look Press

Продажи на дальние даты в целом по России и за рубеж сократились на 15–20%. Но продолжается акция раннего бронирования, и с учётом волатильности курса валют наиболее популярны среди зарубежных туров Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана. У нас из 82 открытых направлений 8 стран, куда разрешены полноформатные типы рейсов, включая чартеры.

— В какие страны посоветуете покупать путёвки туристам, чтобы не тревожиться за будущий отпуск?

Мы не можем предсказать дальнейшее развитие ситуации. Советов несколько. В такое непростое время необходимо бронировать туры только через турагентства и туроператоров. Так как в случае каких-то ограничений это гарантия большей безопасности.

Серьезно нужно рассматривать акции раннего бронирования, потому что волатильность курсов валют тоже влияет на конечную стоимость путешествия.

Туристы, которые не до конца уверены, могут воспользоваться удобной функцией предоплаты туров, когда предоплата проходит на уровне 10–30%, доплата происходит за 2 недели до вылета. Но нужно учитывать, что если это международное путешествие, то доплата или оплата будет по курсу рубля на этот день.

Не забывайте и про эпидемиологические риски, про расширенную медицинскую страховку и отдельную страховку от невылета по медицинским показаниям. И поэтому лучше путешествовать в открытые страны с прямым перелётом, куда есть чартерные и регулярные рейсы. И покупать в турагентствах, так как пандемия показала, что наиболее защищены организованные, купившие пакетный тур туристы.

Аэропорт Минеральные Воды mvairport.ru

— Скажите, а какова сейчас ситуация с застрявшими туристами, что с ними?

У нас сейчас 11 аэропортов, которые не принимают ни российские, ни международные рейсы. Взамен их туроператоры формируют новые полётные программы по новым полётным коридорам, которые корректируются с учетом облёта части территорий Белоруссии и России.

Туристам, которые находятся за границей сейчас по линии турпотока (пакетные туристы), в случае закрытия их аэропортов предлагается несколько вариантов: продление проживания за счёт туроператора, перелёт в альтернативный пункт РФ. Взамен закрытых аэропортов сейчас мы выполняем рейсы в Кавминводы и Москву, открыт в Сочи в аэропорт. Туристов далее автобусами или поездами доставляем в пункты их назначения.

Тем туристам, которые сейчас не могут вылететь из своих городов за границу или РФ, лучше сделать перенос даты поездки, это более выгодно финансово. Если же делать возврат, то будут потери из-за разницы курса, а также вычтут понесённые расходы.

— Скажите, а продление проживания за счёт туроператора действительно есть и где такое практикуется?

Это происходит в Турции, Египте, ОАЭ. В случае если туристы из Ростова-на-Дону, Краснодара и других 11 городов, где закрыты аэропорты, не могут воспользоваться прямым перелётом в свои города. У нас 64 аэропорта, а закрыты только 11. Поэтому это касается только закрытых аэропортов.

— А сколько сейчас на юге России туристов?

Сейчас там 150 тысяч туристов продолжают свой отдых. Среди них есть как самостоятельные, так и пакетные туристы. Для них есть варианты — РЖД поставили дополнительные перевозки по фиксированным ценам. Второй вариант — автобусные перевозки. И третий вариант — перелёт в альтернативный пункт.

Сочи — Красная Поляна Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Звонят ли люди в панике в турагентства?

Паники нет, аннулирования туров нет, звонки носят информативный характер. Для этого есть контактные центры Ростуризма, «Росконгресса», Общероссийского народного фронта. Но в первую очередь обращаться нужно в турагентство.

— Многих волнует вопрос по евровизам, стоит ли покупать путёвки в Европу? Вдруг с ними будут проблемы?

Страны, которые заявили о прекращении выдачи туристических виз россиянам, не открылись ещё для туристических поездок. Это относится к Чехии. Поэтому закрыть то, что не открыто, сложно. По другим странам визовых ограничений нет.

Но сейчас наибольший объём международных путешествий в безвизовые страны: Египет, Турция, Доминикана. Такой же режим у Кубы и Мексики.