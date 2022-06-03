«Война лоббистов»: эколог оценил новый законопроект об утилизации отходов Эколог Шевченко: в России лучше использовать мусорные полигоны, чем сжигать отходы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мусороперерабатывающий завод

В России лучше использовать мусорные полигоны, чем сжигать отходы, считает исполнительный директор НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко. В ведомствах и организациях спорят о том, какую методику выбрать, уже давно, отметил он в разговоре с RTVI. Так эколог прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект, предлагающий сжигать мусор в виде топлива из отходов.

По этому вопросу уже давно идёт война лоббистов сжигания мусора и их противников. <...> Чтобы эти заводы эффективно сжигали мусор, нужно, чтобы было нормальное иностранное оборудование, из Японии и Швейцарии, например. Если этого не будет, то про все эти заводы можно забыть. <...> Мусорный полигон — это всё же более экологичное решение проблемы, как ни крути, — рассказал он.

Полигон используют, закрывают, потом культивируют его территорию, покрывают защитными плёнками и землей. Через годы ей снова можно будет пользоваться, объяснил Шевченко. Если же законопроект, вызвавший опасения активистов Greenpeace, примут, экология вряд ли быстро ухудшится, считает он. Просто потому что для строительства нужной инфраструктуры нет ни денег, ни технологий.

Вообще появилось такое предложение, по мнению Шевченко, из-за чиновников советской закалки, которые не понимают, как решать мусорную проблему.

12 апреля сообщалось, что комплексы обработки и утилизации мусора за 6 млрд рублей построят в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Проекты профинансируют из облигационного займа.