Военный специалист предупредил о продолжении ударов России по Украине Доктор военных наук Сивков предупредил о новых ударах по инфраструктуре Украины

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Удар ракетами ВС РФ по Украине, который произошел 10 октября, несмотря на массированный характер, является демонстративным. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, таким образом Москва дала понять Киеву, что в случае повышения ставок властями Украины следующие удары придутся по центрам принятия решений.

Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. <...> Я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты, — сказал Сивков.

Он также сказал, что Россия располагает достаточным количеством ракет для продолжения ударов схожей интенсивности по украинским объектам.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.