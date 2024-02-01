Военный сбил дрон палкой

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT публикует видео, на котором мужчина в военной форме сбивает БПЛА палкой. По данным канала, в кадре российский солдат, сбивший украинский FPV-дрон и спасший своих товарищей. Минобороны РФ подлинность съемки не подтверждало.

На записи видно, как герой ролика прячется от дрона за кустами, затем хватает ветку и бьет по летящей технике. БПЛА от удара падает на землю. Оружия в руках у мужчины не видно.

В прошлом году казак из Забайкальского края, участвующий в специальной военной операции под позывным Тунгус, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. К летательному аппарату был прикреплен боезаряд от РПГ, который казаки после крушения дрона нейтрализовали и впоследствии подорвали. Сам дрон военнослужащие отсоединили от аккумулятора и забрали к себе в батальон в качестве трофея.

Сегодня утром Минобороны РФ сообщило о шести сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Воронежской областях. Дроны были самолетного типа, нейтрализовали их стандартным способом — с помощью ПВО. Также ведомство отчиталось об уничтожении беспилотного летательного аппарата на территории Курской области.