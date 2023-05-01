Военный разведчик предупредил об ударах ВСУ вглубь России на 9 мая Военный разведчик Матвийчук: ВСУ могут ударить по центру России 9 мая

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удары по различным регионам России 9 мая, заявил МК.ru военный разведчик Анатолий Матвийчук. По его словам, украинские агенты могут активизироваться в центре России и в Калининграде, где есть военно-морская база.

Думаю, что при наличии возможностей они все-таки нанесут удар по центру России. Для этого у них есть потенциальные агенты. К нам приехало большое количество переселенцев из разных регионов Украины, а мы знаем, что не все из них лояльны к России, — заявил эксперт.

По словам Матвийчука, военно-морская база России в Калининграде также представляет большой интерес для ВСУ.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что ВСУ могут атаковать приграничную с Украиной Брянскую область. По его словам, они могут использовать для этого американские боевые машины Stryker.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что тысяча боевых дронов ВСУ могут атаковать Россию 9 мая. По его мнению, украинские военные стремятся нанести значительный удар, включая информационный, в тот момент, когда Россия планирует торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне.