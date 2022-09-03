Военный рассказал о подготовке в Эстонии диверсантов против России Капитан первого ранга Ераносян: НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак в России

НАТО занимается в Эстонии подготовкой диверсантов для атак на российскую территорию. Об этом вы интервью порталу «Украина.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга Владимир Ераносян. Он подчеркнул, что прибалтийская республика превратилась в хаб, где тренируются террористы для ведения асимметричной войны внутри РФ.

Эстония сейчас готовит диверсантов для работы на территории Российской Федерации, — сказал Ераносян.

Он также отметил, что НАТО под руководством США расширяет свое присутствие в Эстонии, используя для этого в качестве предлога ситуацию на Украине. В частности, туда прибыли два батальона Альянса. Они укомплектованы преимущественно представителями Великобритании.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев пытался внедрить своих шпионов в делегацию МАГАТЭ, прибывшую на Запорожскую АЭС. Специалисты из международного агентства прибыли на объект с целью ознакомиться с работой станции на подконтрольной РФ территории Запорожской области.