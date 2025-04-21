Военный раскрыл, для чего ВСУ было нужно пасхальное перемирие ВСУ усиливали оборону Сумской области во время перемирия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Киев использовал пасхальное перемирие в своих целях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север». По словам собеседника агентства, украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей.

Противник использует временное прекращение огня для усиления своих оборонительных позиций [в Курской области], маскирования орудий, которые он перемещает на новые огневые позиции, при этом использует свои БПЛА, — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что ВСУ запускали дроны, производили облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка. Сейчас противник ведет фортификационные работы для усиления обороны, подчеркнул он.

Копают, маскируют, углубляются, расширяются, дооборудуют огневые позиции, — сказал военный.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.