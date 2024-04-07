Военный политолог допустил повторение «чеченского сценария» на Украине Перенджиев: урегулировать украинский конфликт возможно по «чеченскому сценарию»

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Власть на Украине может смениться в результате так называемого чеченского сценария, когда на смену нынешнему президенту придет лидер пророссийского толка, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, в этом случае противостояние развернется уже внутри Украины и российская сторона будет помогать своим сторонникам. В ином случае смена руководства на Украине возможна после завершения СВО, в результате чего Киев уйдет от влияния Запада, уточнил он.

Мы, например, можем пролоббировать того же Медведчука. В том случае нам нужно будет уйти от прямого противостояния и перейти к противостоянию внутри Украины, где мы будем помогать. Другими словами, включить тот самый чеченский сценарий, — считает он.

Перенджиев при этом отмечает, что на Украине другие масштабы и условия происходящего, однако суть, по его словам, от этого не меняется. Политолог подчеркивает, что западным структурам было сложнее влиять на Чечню, а логистических коридоров для переброски оружия или военных у Украины больше.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин не исключил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.