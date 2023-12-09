Названа доля дронов ВСУ, которые сбивают под Артемовском Офицер ВС России: 90% дронов-камикадзе ВСУ не достигают целей под Артемовском

Фото: МО Украины

Порядка 90% украинских FPV-дронов не достигают заданных целей на Артемовском направлении, рассказал журналистам командир антидронового подразделения с позывным Турок бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса. По его словам, которые приводит ТАСС, пролету украинских дронов препятствуют перепады высот и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Очень многие дроны до цели не долетают. Если брать из 100 дронов, до цели, может быть, штук 10 долетает. Здесь есть много факторов, один — это высота. Если он (оператор — прим. NEWS.ru) запускает с низины, а впереди — высота, связь будет теряться, если не повесить сверху ретранслятор. Они не долетают и благодаря нашим [средствам] РЭБ, и благодаря перепаду высот, — сказал он.

Офицер рассказал, что ВСУ активно применяют как дроны-камикадзе, так и дроны-разведчики на Артемовском направлении. По словам военного, противник научился сбрасывать боеприпасы с дронов и возвращать их назад.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что операторы беспилотников дальневосточного соединения ВДВ в районе Артемовска с помощью воздушного тарана сбили украинский гексакоптер, известный под названием «Баба-яга» . Сбитый дрон ВСУ доставлен в расположение подразделения.