Военный назвал особенности полета украинских БПЛА вглубь территории РФ Военнослужащий ВС РФ Лего: БПЛА ВСУ залетают в Россию в режиме молчания

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты, которые преодолевают большие расстояния вглубь РФ, пролетают на высоте до тысячи метров в режиме тишины, заявил РИА Новости командир боевого подразделения по БПЛА ВС России в зоне спецоперации с позывным Лего. Спутники корректируют такого рода беспилотники, уточнил он.

Двигатель может быть разный — не суть в том, какой двигатель, скорее всего бензиновый. Дрон может пролететь хоть весь земной шарик при желании, хватило бы ему непосредственно топлива, — отметил военный.

По его словам, расстояние от Харькова до Санкт Петербурга по прямой составляет 1200 километров. БПЛА самолетного типа с боевой частью весом около 20 килограммов, имеющий четырехтактный бензиновый двигатель, может преодолеть эту дистанцию на высоте до тысячи метров, затратив порядка 40 литров топлива.

Так как он летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал. Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками, — объяснил командир.

Он выразил мнение, что украинские беспилотники могут наносить удары по жилым кварталам из-за ошибок своих операторов или в связи с расчетом на то, чтобы запугать мирное население. Для пресечения подобных атак следует достичь целей спецоперации по демилитаризации украинского государства, подчеркнул Лего.

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