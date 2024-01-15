Военный летчик назвал возможный способ атаки самолета А-50 силами ВСУ Генерал Попов: Киев мог использовать «спящую» агентуру для атаки на самолет А-50

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Ил-22

ВСУ могли использовать «спящую» агентуру, снабженную переносными зенитными комплексами, для атаки на российские самолеты Ил-22 и А-50 над Азовским морем, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. При этом он подчеркнул, что достоверной информации о сбитии самолета А-50 пока нет.

Ил-22 выполнил аварийную посадку на ближайшем аэродроме при обстреле его над территорией Азовского моря. А по А-50 я сказать ничего не могу, поскольку подтвержденной информации у меня нет. Если бы он был сбит, то, скорее всего, из ПЗРК, которые могли быть в руках «спящих» ячеек украинских подразделений, которые остались на нашей территории, где-то в районе Мариуполя или со стороны Мелитополя, Джанкоя. Ни в коем случае не с территории Украины, — предположил Попов.

По его словам, таким же методом мог быть атакован самолет Ил-22, представляющий собой воздушный командный пункт и севший на экстренную посадку. Спикер добавил, что такие самолеты созданы для работы вне зоны действия войсковой вражеской ПВО и вдалеке от зоны боевого соприкосновения.

А-50 выполняет функции в значительной мере на удалении на своей территории и от линии соприкосновения. Как правило, 100–150 км, может, чуть ближе, подходит к линии соприкосновения. И в этом случае я говорю, что сбить его достаточно проблематично. К тому же он обеспечивается еще прикрытием истребительной авиации, система ПВО следит за ним, и он в комплексе работает. Поэтому я думаю, что вероятность такая (сбитие самолета средствами войсковой ПВО ВСУ. — NEWS.ru) достаточно маленькая, — пояснил Попов.

О сбитии российских воздушных судов 14 января заявили народные депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Федиенко и Юрий Мысягин. По словам нардепов, речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике Ил-22.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами. Он также порекомендовал представителям СМИ уточнить информацию о возможном крушении российских самолетов в Минобороны РФ. При этом официального подтверждения от Минобороны РФ по поводу инцидентов с Ил-22 и А-50 не поступало.