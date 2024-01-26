Военный летчик назвал надежный способ защитить авиацию на аэродромах РФ Летчик Попов раскрыл, как защитить самолеты на аэродромах России от ударов БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железобетонные укрытия показали свою высокую эффективность в вопросе защиты авиации на аэродромах от обстрелов, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он напомнил, что такие сооружения строились на территории республик СССР и защищали самолеты как от прямых ударов, так и от осколков снарядов.

Они предназначены для укрытия самолетов, но главное, они спасали от разлета снарядов, осколков, небольших бомб, когда происходило не прямое попадание, а где-то рядом, в пределах 3–5 метров от обвалования. Главное, что техника была достаточно надежно укрыта, — пояснил он.

ЖБУ состояли из полуарок с толщиной стенок до 60 см и имели металлические ворота. Снаружи конструкцию засыпали землей и маскировали дерном. В основном, отмечает Попов, такие сооружения были на аэродромах вокруг Москвы и Ленинграда, а также на первой линии противостояния с НАТО. Есть они и на территории Украины.

Мы уже несколько раз подряд наносили удары по аэродрому Староконстантинов на Украине и повторяем их через месяц-два. А там как раз есть вот эти ЖБУ. Там трудно нанести такой ущерб, чтобы это было весомо. Поэтому приходится работать так дозированно, — заметил летчик.

За время проведения СВО российские аэродромы не раз подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в августе 2023 года атаке БПЛА подвергся аэропорт Пскова. МЧС России сообщало, что в результате налета загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76.

Военный эксперт Александр Бартош рассказал NEWS.ru, что в РФ назрела необходимость усовершенствовать систему защиты самолетов на аэродромах. По его мнению, в этом может помочь строительство ЖБУ, а также использование мобильных ангаров.