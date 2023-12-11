Военный обозреватель заявил о желании России стать великой морской державой Баранец: Россия пытается добиться статуса великой морской державы

Фото: kremlin

Церемония подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск»

Строительство новых подводных лодок с атомными энергетическими установками направлено на достижение Россией статуса великой морской державы, заявил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, выбор в пользу атомных подлодок обусловлен современной международной обстановкой. Для выполнения поставленных задач инженеры и конструкторы «Севмаша» работают по три смены подряд, отмечает Баранец.

Нам они (подводные лодки. — NEWS.ru) нужны для того, чтобы Россия полноценно называлась великой морской державой. Но без подлодок этого статуса добиться будет тяжело. Поэтому мы сейчас наращиваем свои «атомные мускулы», так как этого требует международная обстановка, — рассказал он.

Баранец подчеркнул, что на предприятии налажен весь цикл строительства и испытания атомных подводных лодок. Соответствующими работами занимаются инженеры и конструкторы, которые работают несколько смен подряд, чтобы выполнить поставленную задачу. По словам военного обозревателя, эти люди ставят интересы собственной страны выше материальных благ.

В «Севмаше» работают невероятно умные конструкторы, инженеры и технологи. Порой они остаются не только на вторую, но и на третью смену. И возможно им бы хотелось получать большую зарплату, но люди ставят интересы обороны страны выше своих материальных благ. В этом и заключается феномен того предприятия, который сегодня посещает Путин, — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее посетил церемонию подъема флагов на атомных подводных лодках «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске. По его словам, в ближайшие годы предприятие «Севмаш» спустит на воду еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».