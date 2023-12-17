Военный эксперт заявил о смене тактики ВСУ после начала боев в Теребрено Военэксперт Литовкин: бой в Теребрено показал отказ ВСУ от оборонной тактики

Фото: МО Украины

Несмотря на ранее принятое решение уйти в оборону, ВСУ вновь намерены сменить тактику, рассказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, стрелковый бой, который недавно начался в селе Теребрено Белгородской области, является тому доказательством. Такую тактику Украине предложили американские военные, добавил эксперт.

ВСУ пытаются совершать террористические акты, и это, безусловно, охарактеризовано провалом их контрнаступления. Им нужно доказать, что они чего-то добиваются на фронте и стрелковый бой в Теребрено — одна из таких попыток. Такую тактику им рекомендовали американцы, в том числе и те генералы, которые сейчас приехали в Киев для разработки новых стратегий. ВСУ не перейдут лишь в оборону, такие наступления будут повторяться и в будущем, — сказал Литовкин.

Военный эксперт отметил, что украинские военные и раньше пытались вторгаться на территорию России. Однако каждый раз миссии оказывались провальными.

Они и раньше пытались вторгаться на нашу территорию, но не очень глубоко, на два, три километра. Потом их отбрасывали назад. Можно предположить, что вторжения будут совершаться целыми ротами в будущем. Также продолжатся массированные атаки беспилотников и удары по инфраструктуре городов, — рассказал Литовкин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе села Теребрено российские военные ведут стрелковый бой с подразделениями ВСУ. По его словам, ситуация находится на контроле профильных ведомств.