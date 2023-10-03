Военный эксперт заявил о применении Киевом отравляющих веществ в зоне СВО Военэксперт Леонков обвинил ВСУ в использовании отравляющих веществ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины применяют отравляющие вещества в зоне СВО, в частности слезоточивые гранаты «Черемуха», заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, гранаты сбрасываются с дронов, чтобы вынудить российских военнослужащих покинуть блиндажи. После сброса гранаты по позициям наносятся удары взрывчатыми боеприпасами, в частности минами.

Это самое опасное в подобной тактике, так как сам химический боеприпас особого вреда здоровью не несет, может вызвать сильное недомогание и головокружение, — объяснил он.

Леонков также подчеркнул, что ранее российскими солдатами были обнаружены вагоны с отравляющими веществами, предназначенными для ВСУ. В ходе их изучения выяснилось, что они обладали нервнопаралитическими свойствами. Предполагается, что их планировалось использовать в ходе контрнаступательных действий. Однако этого удалось избежать благодаря работе военных разведчиков.

Члены Союза ветеранов специальной военной операции ранее также обвинили Киев в применении отравляющих веществ. Они уточнили, что в состав гранат «Черемуха» входит хлорацетофенон, вызывающий слезотечение, резкую боль в глазах, кашель, а также ожог кожи.