Военный эксперт заявил о необходимости наращивания боевого потенциала ВДВ Военэксперт Леонков: ВДВ России должны существенно увеличить боевой потенциал

Фото: МО РФ

В ходе проведения СВО идет модернизация войск, чтобы в будущем наши военнослужащие смогли адекватно отвечать на угрозы, которые сейчас формируются у границ России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, воздушно-десантные войска в силу своей специфики должны существенно увеличить боевой потенциал.

В ходе СВО, помимо оснащения всем необходимым, происходит вопрос модернизации вида войск, чтобы в будущем наши военнослужащие смогли адекватно отвечать на угрозы, которые сейчас формируются по нашим границам. Данная операция не похожа ни на одну из ранее проводимых, в том числе со стороны США. Сейчас применяются современные виды вооружения. И ВДВ в силу своей специфики должны быть на голову выше того уровня, который был до начала СВО. Им уделяется большое внимание, так появились и танки в составе этих войск, большое количество беспилотников, отработанные разведывательно-ударные контуры и глубинная разведка, — рассказал Леонков.

Военный эксперт отметил, что, помимо тактических приемов, необходимо провести изменения в оснащении военной техники, экипировки. В России уже начали работать над этим и отмечать сдвиги в увеличении военного потенциала армии.

Ранее дипломат Николай Корчунов заявил, что Москва ответит на усиление военного потенциала НАТО в арктической зоне комплексом мер, которые будут носить в том числе превентивный характер. По его словам, руководство Альянса пытается обеспечить свою защищенность в северном регионе в ущерб безопасности других стран.