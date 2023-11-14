Военный эксперт заговорил об участии польской армии в конфликте на Украине Военэксперт Литовкин допустил участие польской армии в конфликте на Украине

Фото: nato.int

Можно предположить, что польская армия зайдет на территорию Украины и начнет вести боевые действия, рассказал NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. При этом НАТО не позволит странам воевать от своего имени, так как в союзе опасаются связываться с такой ракетно-ядерной державой, как Россия, пояснил эксперт.

Несмотря на серьезные потери украинской армии, я сильно сомневаюсь, что иностранные войска вступят в этот конфликт. Никому не хочется умирать за Украину или США на земле Украины. Я могу предположить, что поляки зайдут на территорию и начнут вести боевые действия, но самостоятельно, а не как член НАТО. Альянс не позволит воевать от своего имени, потому что там понимают, что не нужно связываться с ракетно-ядерной державой, такой как Россия. Но вот поляки могут стать разменным материалом так же, как это было с Украиной, — рассказал Литовкин.

Ранее сообщалось, что Варшава всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и Минском, а жители страны такую подготовку считают понятной и нужной. Объясняются приготовления тем, что Польша на фоне пограничного конфликта с Белоруссией серьезно относится к заявлениям о возможной войне между Западом и Россией.