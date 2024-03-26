Военный эксперт указал на выгоду захвата БМП Marder в зоне СВО Военный эксперт Борзенко: БМП Marder после захвата в зоне СВО можно изучить

Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Бронемашина Marder

Захват немецкой бронемашины Marder в зоне специальной военной операции и ее эвакуация даст российским инженерам возможность изучить БМП, рассказал военный эксперт Алексей Борзенко. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что такое исследование западной техники помогает найти слабые места. Он отметил, что подобные манипуляции уже проводились с танками Abrams и Leopard.

Все конструкторы мира пытаются друг у друга найти что-то, что можно использовать в своих работах. Естественно, западная техника для нас интересна, что-то мы можем изучить, найти слабые места. Как мы уже разбирали танки Abrams, Leopard, — пояснил эксперт.

Борзенко подчеркнул, что Marder представляет современную бронемашину со своими технологическими решениями. По его словам, «еще предки изучали военную технику немцев». При этом эксперт добавил, что пока говорить о результатах рано. Исследование военной техники инженерами является кропотливым и долгим процессом.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские бойцы 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали трофейную БМП Marder ВСУ немецкого производства из Авдеевки. По информации ведомства, боевая машина была вывезена из населенного пункта Северный.