Военный эксперт указал на проблемы в борьбе с украинскими дронами Военный эксперт Дандыкин: украинские БПЛА вдалеке от передовой тяжело поражать

Фото: МО Украины

Украинские дроны тяжело поражать, когда их используют вдалеке от передовой, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом ВСУ, по его словам, прибегают к помощи БПЛА на всех направлениях, особенно на Херсонском, вызывая «большие неприятности».

Они (дроны. — NEWS.ru) массово применяются ВСУ, причем в качестве операторов теперь работают и женщины. Так как украинские войска используют их в нескольких десятках километров от передовой, беспилотники сложно поражать. Борьба с ними — одна из основных сейчас. Например, сложно обнаружить и поразить украинский дрон-камикадзе «Бобер», — признает эксперт.

Россия же может противопоставить ему беспилотники «Орлан» и «Ланцет», также следует отметить работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, добавил Дандыкин. В дальнейшем необходимо готовить операторов и совершенствовать сами дроны, считает он. Специалист выразил надежду, что 2024 год «и в этом направлении будет решающим».

Пресс-служба компании «Ростех» 4 января сообщила, что в ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников. Способна ли российская РЭБ ослепить Европу в случае глобального конфликта и какую роль в нем сыграют другие вооружения ВС РФ — разбирался NEWS.ru.