Военный эксперт сравнил российские истребители с F-16 Военэксперт Матвийчук: все российские истребители эффективны против F-16

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все российские истребители нового поколения способны эффективно противостоять американским боевым машинам F-16, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, отечественные самолеты не уступают «американцам» ни в скорости, ни в вооружении.

Все истребители нового поколения, которые находятся на вооружении российской армии, — Су-30, Су-35, МиГ-29, Су-34 и тому подобное, — все и по скорости, и по вооружению могут противостоять F-16, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что истребитель пятого поколения Су-57 может спокойно противостоять не только F-16, но и F-22 и F-35. Этот перспективный российский самолет по всем своим характеристикам однотипен с американскими аналогами, а по некоторым параметрам и превосходит их.

Матвийчук также выразил сомнение в том, что ВСУ начнут использовать F-16. По словам аналитика, украинские военные не обладают достаточным количеством самолетов, способным создать преимущество в воздухе.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне СВО. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.