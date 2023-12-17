Военный эксперт сравнил численность ВС России и ВСУ Военэксперт Дандыкин заявил, что армии ВС России и ВСУ равны по численности

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские и украинские войска примерно равны по численности, сообщил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о миллионной армии.

Кирилл Буданов — это военный преступник, против которого заведено уголовное дело. Одно это говорит о личности главы военной разведки Украины и о том, можно ли доверять его словам. Буданов заявил о миллионной украинской армии. Я же считаю, что наши с ними войска равны по численности. Владимир Владимирович (Путин. — NEWS.ru) заявил, что около 600 тысяч российских солдат сейчас воюют в зоне СВО, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что Киев продолжит проводить насильственную мобилизацию. Он пояснил, что это решение властей связано с огромными потерями на фронте.

Если начнем брать в расчет все роты и войска, на Украине может набраться около одного миллиона. Но, учитывая многочисленные потери, думаю, уже военных может быть меньше. Иначе им бы не пришлось проводить эту жуткую мобилизацию, где призывают и женщин, и инвалидов. Все ограничения по здоровью там тоже полностью сняты для поступающих на службу, — рассказал Дандыкин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Киевской области появятся специальные мобильные блокпосты для проверки документов. По его словам, там сотрудники военкоматов будут вручать украинцам повестки.