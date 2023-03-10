Военный эксперт: Россия лишила ВСУ возможности наступления Военный эксперт Дандыкин: Россия лишила ВСУ возможности наступления

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Град» в зоне проведения СВО

Российская армия начала массово выводить из строя украинскую артиллерию, тем самым лишая ее возможности к наступлению, рассказал «360» военный эксперт Василий Дандыкин. Он добавил, что украинская армия не имеет авиационной поддержки, что также негативно сказывается на ее возможностях. По его словам, без артиллерийской поддержки любые наступательные операции лишены смысла.

Мы выбиваем одно из главных звеньев в любых боевых действиях — артиллерию, которая наносит удары. Без нее наступление противника лишено смысла, тем более противника, который, по сути, не имеет авиационной поддержки, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что ВСУ несут огромные потери, а Киев занижает данные о погибших во много раз. Он отметил, что нервничает и украинская армия, и руководство страны. Дандыкин добавил, что в ходе СВО вскоре могут произойти «большие события».

У меня есть ощущение преддверия больших событий, которые произойдут по всей линии специальной военной операции. Несомненно, эти события будут позитивными для нас, — считает эксперт.

Военный эксперт Айтеч Бижев ранее рассказал, что российской армии не удастся быстро «пощелкать» предоставленные Киеву системы противоракетной обороны Patriot, поскольку их будут пытаться замаскировать. По его словам, ВСУ будут использовать резиновые ЗРК, а также устанавливать дублеры передатчиков помех, чтобы имитировать работу комплекса.