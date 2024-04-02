Военный эксперт рассказал, зачем в России нужны охотники за БПЛА Военный эксперт Матвийчук: охотники за БПЛА будут бороться с дронами ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Охотники за БПЛА — вооруженные пулеметами группы — нужны для противодействия дронам ВСУ, рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт уточнил, что изначально такие резервы формировали в хаотичном порядке. Сейчас же Вооруженные силы России перешли к организованной системе.

Как только противник начал массированно использовать беспилотные летательные аппараты, вопросы про эти резервы встали остро. Вначале такие группы начали создавать в хаотическом порядке, сейчас это делается уже организованно, в рамках штатной структуры со штатным вооружением, — пояснил Матвийчук.

Он предположил, что в дальнейшем будет разработана тактика действий для таких групп, которая продолжит совершенствоваться. Полковник добавил, что специалисты обладают достаточными средствами для идентификации и уничтожения дронов в любое время суток.

До этого появилась информация, что в составе нескольких российских армий появятся мобильные группы по борьбе с беспилотниками. Охотников за БПЛА вооружат пикапами с пулеметами и зенитными установками.

Президент России Владимир Путин ранее поручил помочь компании «Русский купол» в производстве систем обнаружения и подавления БПЛА. Исполнить поручение предстоит Минпромторгу РФ.