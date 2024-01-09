Военный эксперт рассказал, зачем России нужны учебные самолеты Военэксперт Попов: учебные самолеты нужны РФ для начальной тренировки летчиков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Учебно-тренировочные самолеты России очень нужны, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, именно самолеты для начального обучения позволяют летчикам почувствовать небо.

Хорошего грамотного летчика можно подготовить в том случае, если у него в самом начале обучения будет заложено правильное понимание и осознание полета. А еще нужно формирование «образа полета» — это очень важное понятие. Оно говорит о том, что человек понимает, что он находится в единой системе, а не просто двигает рычагами, — пояснил эксперт.

Вместе с этим Попов отметил, что в российской системе подготовки есть проблемы с тем, чтобы у летчиков был этот самый «образ полета». Во многом это связано с тем, что сейчас не хватает современной техники для обучения, добавил он. К ней, как подчеркнул военэксперт, предъявляются несколько требований: она должна быть надежной и относительно простой по конструкции, но при этом быть современной.

Такая техника должна быть простой в управлении. И при этом учебно-тренировочные самолеты должны быть дешевыми и экономически выгодными в эксплуатации. Чтобы их могли позволить себе летные школы и авиаклубы, — заключил он.

Ранее начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев предложил создать в России новый легкий самолет, предназначенный специально для обучения пилотов. По его словам, на сегодняшний день летные училища для подготовки специалистов используют самолеты и вертолеты иностранного производства — Cessna 172, Diamond 40/42, Bell, Eurocopter. Представитель Росавиации подчеркнул, что половина этого авиапарка неисправна. Особенно тяжело дело обстоит с двигателями, завозить которые дорого и долго, а порой просто невозможно.