Военный эксперт рассказал о строительстве защитных сооружений на юге России Военный эксперт Литовкин не исключил строительства защитных сооружений на границе с Украиной

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru предположил, что после налётов ВСУ на территорию России и по итогам спецоперации в целом может быть принято решение о строительстве укреплённых пунктов и защитных сооружений на границе с Украиной. По его словам, до этого граница была не демаркирована и потребности в таком строительстве не возникало, что и позволило украинским силам поразить несколько объектов на территории РФ без какого-либо ущерба для себя.

На сегодняшний день это уже не прокатило, так как принято решение усилить защиту границ хотя бы с точки зрения ПВО. Соответственно, будут решаться вопросы, наверное, и с другими вещами [в сфере безопасности границ], — отметил Литовкин.

Он уточнил, что в дальнейшем не исключено в том числе строительство бомбоубежищ, однако говорить об этом более предметно можно будет только после завершения спецоперации. Эксперт также отметил работу губернаторов, которые «в оперативном режиме реагируют на события и оповещают население», что является очень хорошим сигналом.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев призвал привести в порядок защитные сооружения гражданской обороны в южных регионах России, чтобы защитить юг страны от потенциальной биологической угрозы. По его словам, южные регионы наиболее подвержены биологическим угрозам, в том числе со стороны лабораторий, расположенных на границах с РФ. Патрушев призвал исключить любые случаи «незаконного выбытия» таких объектов из собственности страны, чтобы иметь возможность экстренно оповещать население об угрозе чрезвычайных ситуаций, в том числе биологических угрозах.