Военный эксперт рассказал о скором выпуске уникального российского ледокола Военный эксперт Дандыкин рассказал об уникальном ледоколе «Россия»

Фото: Росатомфлот

Два атомных ледокола в ближайшее время пополнят эскадру Атомного ледокольного флота – «Чукотка» и «Якутия», также на тихоокеанских верфях строится уникальный ледокол «Россия» класса «Лидер», рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, новый корабль сможет пробить лед глубиной четыре метра.

Северный флот контролирует Северный морской путь от Берингового пролива до Кольского полуострова. Два атомных ледокола в ближайшее время пополнят эскадру Атомного ледокольного флота – «Чукотка» и «Якутия». На тихоокеанских верфях строится «Россия» класса «Лидер». Это уникальный ледокол, четыре метра лед будет колоть, — рассказал Дандыкин.

Проекта 10510 «Лидер» предполагает создание ледоколов с атомной силовой установкой. На данный момент запланировано строительство трех таких кораблей.

Ранее военный эксперт также заявлял о желании США установить контроль над Северным морским путем, потому что в Вашингтоне понимают угрозу окончательной утраты контроля над Арктикой. По его словам, этот коридор очень важен для России и Китая, которые смогут выгодно использовать его без оглядки на позицию Запада. В то же время Дандыкин подчеркнул необходимость обезопасить торговые пути на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.