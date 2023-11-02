Аналитик заявил, что у РФ есть потенциал для создания кибервойск Аналитик Денисенцев: возможности российской киберармии нужно наращивать

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У России есть потенциал для создания объединенных кибервойск, сказал NEWS.ru эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Однако, по мнению аналитика, этот потенциал необходимо наращивать для успешного ведения кибервойны против Украины.

У России есть потенциал для создания объединенных кибервойск. Однако они пока не смогут выполнять все необходимые задачи. Новые возможности для российской киберармии придется создавать хотя бы потому, что ключевые объекты информационной инфраструктуры Украины продолжают функционировать. Да, нестабильно, с перебоями, но они работают, — заявил Денисенцев.

Эксперт заметил, что слова главы Минцифры России Максута Шадаева о создании кибервойск касались лишь появления мест в кибервойсках для IT-специалистов, которые не смогли получить отсрочку от призыва. По мнению аналитика, план создания российской киберармии необходимо тщательно продумать.

Если Россия будет создавать единые кибервойска, она может брать пример с США, где единая киберармия существует с 2010 года. Тем не менее, не нужно слепо копировать подразделения с США. Чтобы объединить разрозненные части кибервойск России, нужны управленцы очень высокого уровня. Создание такого формирование упирается в финансовые и технические вопросы, — сказал аналитик.

Ранее Шадаев положительно оценил инициативу замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина о создании кибервойск. Он подчеркнул, что формирование новых подразделений ВС РФ не должно повлиять на предоставление отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний.